Eriksson: «Mihajlovic pensava di essere il migliore in tutto, ci credeva, anche se non era vero» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nell’intervista rilasciata a The Guardian, Eriksson parla anche di Sinisa Mihajlovic, allenato alla Lazio, quando ne divenne allenatore nel 1996-97, dopo aver lasciato la panchina della Sampdoria. «pensava di essere il migliore in tutto: il miglior piede sinistro, il piede destro, il miglior tiro, era il più veloce. anche quando non era alcune di quelle cose, ci credeva, e questa è una buona cosa». Nessuno ha segnato più calci di punizione nella storia della Serie A di Mihajlovic, che ha colpito una tripletta contro la sua ex Sampdoria nel dicembre 1998. «Con lui, avere un calcio di punizione era come un rigore. Quando i giocatori venivano falciati vicino all’area urlavano per un rigore, ma Sinisa diceva “per cosa sei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nell’intervista rilasciata a The Guardian,parladi Sinisa, allenato alla Lazio, quando ne divenne allenatore nel 1996-97, dopo aver lasciato la panchina della Sampdoria. «diilin: il miglior piede sinistro, il piede destro, il miglior tiro, era il più veloce.quando non era alcune di quelle cose, ci, e questa è una buona cosa». Nessuno ha segnato più calci di punizione nella storia della Serie A di, che ha colpito una tripletta contro la sua ex Sampdoria nel dicembre 1998. «Con lui, avere un calcio di punizione era come un rigore. Quando i giocatori venivano falciati vicino all’area urlavano per un rigore, ma Sinisa diceva “per cosa sei ...

