Ecco le nuove regole per gestire la positività a scuola (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme approvate entrano in vigore con l'uscita in Gazzetta Ufficiale. Questa la sintesi delle misure: scuola dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ... Leggi su agi (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera allemisure per la gestione dei casi dinel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme approvate entrano in vigore con l'uscita in Gazzetta Ufficiale. Questa la sintesi delle misure:dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia Fino a quattro casi dinella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ...

