Drusilla | Saviano | Cremonini | terza serata di spessore a Sanremo Ma io voglio cominciare da Berlusconi

(Di venerdì 4 febbraio 2022) LadiAmadeus Ter capita proprio lo stesso giorno del giuramento (bis) di Mattarella e Ama non può esimersi dal ricordarlo, mentre l’orchestra gli dedica Grande, grande, grande. Nello stesso momento ho cominciato a ridere pensando se a giurare giovedì fosse stato. Abbiamo rischiato pure questo! Ma torniamo alla gara, arriva sul palco Giusy Ferreri. Ma torniamo a. Ascoltando meglio la canzone di Fabrizio Moro, mi sembra di notare una certa somiglianza con il pezzo Che sia benedetta della Mannoia. In ogni caso, quando canta sto ragazzo mi prende una specie di tristezza cosmica che non so spiegare. Arriva un momento molto atteso, l’entrata in scena diFoer. Già dal primo istante, si capisce di che pasta è fatto questo ...

... ma anche l'occasione per assaporare la musica d'autore di Cesare Cremonini e la verve frizzante diFoer, così come le emozioni evocate dal monologo di Robertoe la musicalità di ...Foer è stata la regina di questa terza serata del festival di Sanremo. Elegante e ... Amadeus ha inviato un augurio affettuoso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella,ha ...Alla terza serata, emancipato da Fiorello e Checco Zalone, con Drusilla Foer in supporto e Cesare Cremonini e Roberto Saviano come ospiti chiave, Amadeus porta a casa 9,4 milioni e il 54,1% di share.VOTO: 7 DRUSILLA FOER Ce ne fossero di Drusille… per ora è lei ... Special, come quando andava per i colli bolognesi. VOTO: 9 ROBERTO SAVIANO Certi argomenti rischiano sempre di cadere nella retorica, ...