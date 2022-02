Csm: Conte, no porte comunicanti politica - magistratura (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con Mario Draghi "abbiamo parlato anche di giustizia. C'è una riforma del Csm, per il M5S ci deve essere una chiara e importante differenziazione di ruoli tra politica e magistratura". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con Mario Draghi "abbiamo parlato anche di giustizia. C'è una riforma del Csm, per il M5S ci deve essere una chiara e importante differenziazione di ruoli tra". Lo ha detto il ...

