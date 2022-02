Covid, in Sicilia 7.057 nuovi casi: diminuisce la pressione negli ospedali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 7.057 nuovi casi di Covid19 a fronte di 43.692 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.452. Il tasso di positività scende al 16,1% al ieri era al 16,4%. L’isola è al sesto posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 262.775 con un aumento di 4.599 casi. I guariti sono 2.654 mentre le vittime sono 44 e portano il totale dei decessi a 8.702. In ospedale sono 1.558 i ricoverati, con 49 casi in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 133, con sette pazienti in meno. A livello provinciale nelle ultime 24 ore a Palermo si sono registrati 1.382 casi, a seguire Catania 1.589, Messina 1.097 Siracusa 946, Trapani 442, Ragusa 701, Caltanissetta 490, ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 7.057di19 a fronte di 43.692 tamponi processati. Il giorno precedente ipositivi erano 6.452. Il tasso di positività scende al 16,1% al ieri era al 16,4%. L’isola è al sesto posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 262.775 con un aumento di 4.599. I guariti sono 2.654 mentre le vittime sono 44 e portano il totale dei decessi a 8.702. In ospedale sono 1.558 i ricoverati, con 49in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 133, con sette pazienti in meno. A livello provinciale nelle ultime 24 ore a Palermo si sono registrati 1.382, a seguire Catania 1.589, Messina 1.097 Siracusa 946, Trapani 442, Ragusa 701, Caltanissetta 490, ...

