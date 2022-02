Chi è Rosa Chemical | il rapper che arriva a Sanremo 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Se dal nome non ci aspettiamo chi è, è perchè ilè lo pseudonimo di Manuel Franco Rocati. Originario di Grugliasco, in provincia di Torino, il giovane artista è conosciuto nel panorama musicale italiano con i suoi brani Boheme e Pola. Classe 1998, giovanissimo ed emergente Manuel, in artefa il suo esordio nel 2018, con la pubblicazione del suo primo singolo, intitolato Kournikova. Molti però se lo ricordano per la sua collaborazione con Greg Willen, ai tempi della pubblicazione del primo album Okay Okay !! Dopo due anni ne pubblica un altro, Forever, e questo successo gli permette di stringere molte collaborazioni note e importanti, come quella con Ernia e Gué Pequeno. Soltanto lo scorso anno, senza sosta, annuncia l’arrivo di un altro album. Curiosità per ...