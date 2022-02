Carabinieri accoltellati in servizio Insorge il sindacato

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) «Ilantispaccio di ieri sera a Nembro poteva finire in tragedia. I due giovani colleghi sono stati feriti a coltellate e per fortuna non hanno riportato conseguenze gravi, ma poteva finire peggio. Non si può, scendere in strada tra i balordi, senza adeguati equipaggiamenti. Il taser avrebbe evitato questa situazione e avrebbe permesso ai colleghi di operare in sicurezza». Lo dichiara Massimiliano Zetti, Segretario Generale del Nuovo(NSC). «Il taser è uno strumento fondamentale che evita il contatto fisico senza conseguenze sia per l’operatore che per il soggetto fermato. Non si può – spiega Zetti – fermare a mani nude un soggetto armato di coltello pronto ad attentare alla tua vita. Se i colleghi avessero utilizzato l’arma di ordinanza, oggi staremmo parlando di atto dovuto da parte della ...