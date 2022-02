Calendario Sei Nazioni rugby 2022: orari partite 5-6 febbraio, programma in chiaro, canali tv, streaming (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Sei Nazioni 2022 di rugby vedrà disputarsi la prima giornata in programma tra sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022: ad aprire il torneo alle ore 15.15 italiane di sabato 5, sarà Irlanda-Galles, match in programma all’Aviva Stadium di Dublino. Nella stessa giornata, alle ore 17.45 italiane, si giocherà Scozia-Inghilterra allo stadio Murrayfield di Edimburgo. L’esordio dell’Italia è in programma domenica 6 febbraio, quando allo Stade de France di Parigi gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Francia alle ore 16.00. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in chiaro su TV8, ed in diretta streaming in ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Seidivedrà disputarsi la prima giornata intra sabato 5 e domenica 6: ad aprire il torneo alle ore 15.15 italiane di sabato 5, sarà Irlanda-Galles, match inall’Aviva Stadium di Dublino. Nella stessa giornata, alle ore 17.45 italiane, si giocherà Scozia-Inghilterra allo stadio Murrayfield di Edimburgo. L’esordio dell’Italia è indomenica 6, quando allo Stade de France di Parigi gli azzurri affronteranno i padroni di casa della Francia alle ore 16.00. Tutte ledell’Italia saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed insu TV8, ed in direttain ...

