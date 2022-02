Calciomercato Napoli, offerta cifra monstre dall’Inghilterra per Osimhen (Di venerdì 4 febbraio 2022) Victor Osimhen, nonostante i tanti infortuni, ha dimostrato il suo valore in campo e per questo motivo è entrato nei radar dei top club europei. Mercato Napoli Osimhen (Getty Images) Secondo quanto riportato dalla testata Football Insider, l’attaccante nigeriano è finito nella lista dei desideri del Tottenham allenato da Antonio Conte. Le sue prestazioni avrebbero convinto la dirigenza degli Spurs a mobilitarsi per portare il centravanti azzurro a Londra. Il Napoli ha rifiutato un’offerta Una prima offerta è stata fatta già a gennaio, ma il Napoli ha prontamente rifiutato l’assalto al suo bomber che viene valutato circa 70 milioni di euro (circa 82 milioni di sterline). Sempre secondo Football Insider, però, i tentativi del Tottenham non sarebbero ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Victor, nonostante i tanti infortuni, ha dimostrato il suo valore in campo e per questo motivo è entrato nei radar dei top club europei. Mercato(Getty Images) Secondo quanto riportato dalla testata Football Insider, l’attaccante nigeriano è finito nella lista dei desideri del Tottenham allenato da Antonio Conte. Le sue prestazioni avrebbero convinto la dirigenza degli Spurs a mobilitarsi per portare il centravanti azzurro a Londra. Ilha rifiutato un’Una primaè stata fatta già a gennaio, ma ilha prontamente rifiutato l’assalto al suo bomber che viene valutato circa 70 milioni di euro (circa 82 milioni di sterline). Sempre secondo Football Insider, però, i tentativi del Tottenham non sarebbero ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Quasi fatta per Mathias #Olivera: arriverà a giugno - Spazio_Napoli : Calciomercato Napoli, offerta cifra monstre dall’Inghilterra per Osimhen - sportli26181512 : Napoli, riecco Ounas: dopo i problemi al cuore è tornato, ipotesi convocazione con il Venezia: Non sono state setti… - sportli26181512 : Napoli, riecco Ounas: dopo i problemi al cuore è tornato, ipotesi convocazione con il Venezia: Non sono state setti… - sscalcionapoli1 : Bonato sul mercato: “Il Napoli non si è mosso, ma non è detto abbia sbagliato” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Derby Inter - Milan, Inzaghi: 'Non è decisivo'. E tira dentro la Juve L'Inter infatti affronterà poi la Roma nei quarti di Coppa Italia, poi il Napoli al 'Maradona' per ... Simone Inzaghi prende la parola nella consueta conferenza stampa: su Calciomercato.it la diretta ...

Inter, Inzaghi LIVE: Considero anche l'Atalanta e la Juventus, oltre a Milan e Napoli, due squadre molto forti. La Juventus in estate era la mia favorita, negli ultimi due mesi ha avuto un gran percorso e ha fatto un ...

Calciomercato Napoli gennaio 2022: acquisti e cessioni NapoliToday Calciomercato Napoli: un altro big pronto a dire addio? Dopo Lorenzo Insigne un altro big tiene il Napoli con il fiato sospeso. Si tratta di Ospina che ha il contratto in scadenza la prossima estate. La società partenopea, secondo numerosi rumors, ha ...

"Napoli, il Tottenham è pronto a offrire 82 milioni per Osimhen" Il giocatore avrebbe catturato l'interesse di Paratici soprattutto per le sue prestazioni in Europa League e in Serie A prima del brutto infortunio rimediato nello scontro con Skriniar durante ...

L'Inter infatti affronterà poi la Roma nei quarti di Coppa Italia, poi ilal 'Maradona' per ... Simone Inzaghi prende la parola nella consueta conferenza stampa: su.it la diretta ...Considero anche l'Atalanta e la Juventus, oltre a Milan e, due squadre molto forti. La Juventus in estate era la mia favorita, negli ultimi due mesi ha avuto un gran percorso e ha fatto un ...Dopo Lorenzo Insigne un altro big tiene il Napoli con il fiato sospeso. Si tratta di Ospina che ha il contratto in scadenza la prossima estate. La società partenopea, secondo numerosi rumors, ha ...Il giocatore avrebbe catturato l'interesse di Paratici soprattutto per le sue prestazioni in Europa League e in Serie A prima del brutto infortunio rimediato nello scontro con Skriniar durante ...