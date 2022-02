Calciomercato Inter, scelta fatta per Brozovic: ecco quando arriva l'annuncio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Come sottolineato anche da 'La Gazzetta dello Sport', non c'è infatti da avere alcuna paura in merito alla buona riuscita dell'affare tra il calciatore croato e l'Inter. Il numero 77 ha infatti ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Come sottolineato anche da 'La Gazzetta dello Sport', non c'è infatti da avere alcuna paura in merito alla buona riuscita dell'affare tra il calciatore croato e l'. Il numero 77 ha infatti ...

Advertising

cmdotcom : #Inter, #Onana eliminato ai rigori contro #Salah: la missione di #Handanovic - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, ROBIN GOSENS HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO Accordo di 4 anni e mezzo dopo le visite in mat… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ????#Juventus, #Zaniolo e #Raspadori nel mirino per la prossima estate: pronto il bonifico importante per il gialloros… - Luxgraph : Inter, il rinnovo a Brozovic per fermare Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, scelta fatta per Brozovic: ecco quando arriva l'annuncio Calciomercato Inter, caccia al rinnovo di Brozovic: nessuna paura Brozovic © LaPresse Al netto però di qualunque voce su piste estere, Brozovic è sempre più indirizzato verso il fatidico 'si' ...

Uragano Conte sul calciomercato - Colpo da 83 milioni in Serie A Calciomercato Napoli, il Tottenham punta Osimhen: Conte prepara 83 milioni di euro Victor Osimhen © ... Dopo il grave infortunio accusato durante Inter - Napoli, il bomber è tornato a gennaio ed è in ...

Inter, clamoroso retroscena: prima di Gosens Ausilio aveva provato per… Calciomercato.com Inter, il rinnovo a Brozovic per fermare Conte MILANO - Trenta presenze da titolare per Marcelo Brozovic domani senra nel derby: all’Inter è imprescindibile e insostituibile e ha garanzia di titolarità assoluta in un club che ora punta a tornare ...

Juventus scatenata sul mercato, ‘scippo’ a Inter e Milan: scambio più cash Archiviata la sessione di calciomercato, cresce l’attesa per la ripresa della Serie A. Nella 24esima giornata, spiccano il derby scudetto Inter-Milan e l’esordio di Vlahovic in bianconero in occasione ...

, caccia al rinnovo di Brozovic: nessuna paura Brozovic © LaPresse Al netto però di qualunque voce su piste estere, Brozovic è sempre più indirizzato verso il fatidico 'si' ...Napoli, il Tottenham punta Osimhen: Conte prepara 83 milioni di euro Victor Osimhen © ... Dopo il grave infortunio accusato durante- Napoli, il bomber è tornato a gennaio ed è in ...MILANO - Trenta presenze da titolare per Marcelo Brozovic domani senra nel derby: all’Inter è imprescindibile e insostituibile e ha garanzia di titolarità assoluta in un club che ora punta a tornare ...Archiviata la sessione di calciomercato, cresce l’attesa per la ripresa della Serie A. Nella 24esima giornata, spiccano il derby scudetto Inter-Milan e l’esordio di Vlahovic in bianconero in occasione ...