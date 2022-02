Advertising

romaforever_it : Blessin: 'La Roma ha grande qualità nella ripresa del pallone, ma come tutti ha dei problemi'… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSpezia #Roma @TuttoASRoma24 #Genoa, Blessin: “Roma incredibile in velocità. I nu… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Genoa, Blessin: “Roma incredibi… - sportli26181512 : Blessin: 'La Roma è forte, ma tutti hanno un punto debole da sfruttare': Blessin: 'La Roma è forte, ma tutti hanno… - teladoiotokyo : Blessin in conferenza stampa: Vogliamo mettere in campo la grinta e la mentalità che abbiamo mostrato contro l?Udin… -

Ultime Notizie dalla rete : Blessin Roma

... atteso all'Olimpico contro la, scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero . E non solo perché ... ha portato in panchina Alexanderda Stoccarda, 48 anni, 0 - 0 all'esordio contro l'Udinese, ...Continua la marcia di avvicinamento dellaverso il ritorno in campo di sabato contro il Genoa . I giallorossi sono scesi in campo in ... Il nuovo allenatoree le molte new entry, invece, ...Effetto Blessin sul Genoa. A chiusura di un mercato che ha cambiato radicalmente volto alla squadra rossoblù, il tecnico si prepara a sfidare la Roma con rinnovata fiducia: “Abbiamo avuto due ...Alexander Blessin, in conferenza stampa ... È chiaro che è un aiuto avere competizione in squadra". La Roma è una grande squadra. Come potete metterli in difficoltà? "Non si discute che la Roma abbia ...