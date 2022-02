Bambino di 5 anni caduto nel pozzo: è corsa contro il tempo (Di venerdì 4 febbraio 2022) corsa contro il tempo. Per il terzo giorno consecutivo i soccorritori nel nord del Marocco stanno scavando freneticamente per raggiungere un Bambino di 5 anni intrappolato in un pozzo profondo 32 metri. Il ragazzo è bloccato nel pozzo... Leggi su today (Di venerdì 4 febbraio 2022)il. Per il terzo giorno consecutivo i soccorritori nel nord del Marocco stanno scavando freneticamente per raggiungere undi 5intrappolato in unprofondo 32 metri. Il ragazzo è bloccato nel...

Advertising

borghi_claudio : La DAD al bambino di zero anni ?? Dopo la mancata salita al Quirinale evidentemente l'idea è riciclarsi per una fict… - SkyTG24 : Marocco, bambino di 5 anni caduto in un pozzo: in corso operazioni di salvataggio - GoalItalia : ?? 'Ho coronato quello che era il mio sogno di bambino: volevo questo e l’ho ottenuto' Campione del Mondo con l'It… - TaysLou91 : RT @manchesenzoscus: comunque raga michele bravi è l'equilibrio fatto persona ha un lato super sensibile e serio e poi un lato da bambino d… - hayIor_ : RT @manchesenzoscus: comunque raga michele bravi è l'equilibrio fatto persona ha un lato super sensibile e serio e poi un lato da bambino d… -