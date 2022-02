Artemis I slitta ancora | possibile rinvio del lancio per la Luna ad aprile o maggio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La NASA ha annunciato che il lanciatore SLS e la capsula Orion non lasceranno l'hangar di montaggio prima di marzo 2022. Nessun problema specifico ma solo una meticolosa verifica di ogni singola fase della preparazione. Nuove finestre diad....

I sarà una prova di volo senza equipaggio, ma segnerà l'effettivo inizio del programma, che dovrebbe vedere la prima donna mettere piede sulla Luna. La missione segnerà anche il primo volo ......del primo periodo di lancio per il debutto del vettore SLS della NASA con la missione1 (...invece ulteriormente la missione inaugurale del programma CLPS ( Commercial Lunar Payload ...Nuove finestre di lancio ad aprile e maggio. La NASA ha tenuto una conferenza stampa in cui ha dato un nuovo aggiornamento sullo status della missione Artemis I, che vedrà il lancio della capsula ...La NASA ha posticipato per l'ennesima volta la missione Artemis I. Ecco quando è stata stabilita la probabile nuova finestra di lancio.