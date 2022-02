Anticipazioni Uomini e Donne del 3/02/22: due cavalieri del Trono over vengono quasi alle mani! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, stando alle Anticipazioni fornite da ilvicolodellenews.it, due cavalieri del Trono over sono quasi arrivati alle mani. A seguire le Anticipazioni di Uomini e Donne complete: Riguardo Luca Salatino si è visto poco, solo un’esterna con una ragazza nuova molto carina. Eleonora non era presente in studio. Durante un’esterna c’è stato un bacio tra Matteo Ranieri e Denise, Federica invece non è stata portata in esterna. Hanno proseguito facendoci sentire una conversazione avvenuta in studio la scorsa registrazione tra Denise e Armando in cui si evince che lei ancora non lo rifiuta palesemente. Denise viene attaccata ... Leggi su isaechia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata die, standofornite da ilvicolodellenews.it, duedelsonoarrivatimani. A seguire ledicomplete: Riguardo Luca Salatino si è visto poco, solo un’esterna con una ragazza nuova molto carina. Eleonora non era presente in studio. Durante un’esterna c’è stato un bacio tra Matteo Ranieri e Denise, Federica invece non è stata portata in esterna. Hanno proseguito facendoci sentire una conversazione avvenuta in studio la scorsa registrazione tra Denise e Armando in cui si evince che lei ancora non lo rifiuta palesemente. Denise viene attaccata ...

