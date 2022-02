Ultime Notizie Roma del 03-02-2022 ore 12:10 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci stiamo avviando verso una situazione marcatamente favorevole tutti i numeri ci indicano che questa è la Direzione se la corsa del virus continueranno entrare per qualche settimana potremmo affrontare anche la tematica della mascherina all’aperto così il coordinatore del comitato tecnico-scientifico Franco Locatelli a Sky Tg24 sottolineando che le decisioni prese con l’ultimo decreto hanno nella direzione di mantenere aperto il paese in questi mesi aggiunge siamo riusciti a gestire la quarta Ondata dovuto a un micro mantenendo tutto aperto e questo è stato possibile Grazie all’alto numero di vaccinati per Fabio Ciciliano componente del CTS l’organismo a breve potrebbe essere sciolto con la fine dell’emergenza inseriti in RSA senza rispettare linee guida e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci stiamo avviando verso una situazione marcatamente favorevole tutti i numeri ci indicano che questa è la Direzione se la corsa del virus continueranno entrare per qualche settimana potremmo affrontare anche la tematica della mascherina all’aperto così il coordinatore del comitato tecnico-scientifico Franco Locatelli a Sky Tg24 sottolineando che le decisioni prese con l’ultimo decreto hanno nella direzione di mantenere aperto il paese in questi mesi aggiunge siamo riusciti a gestire la quarta Ondata dovuto a un micro mantenendo tutto aperto e questo è stato possibile Grazie all’alto numero di vaccinati per Fabio Ciciliano componente del CTS l’organismo a breve potrebbe essere sciolto con la fine dell’emergenza inseriti in RSA senza rispettare linee guida e ...

