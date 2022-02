Terrorismo: capo Isis ucciso in raid americano in Siria, lo annuncia Biden (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si tratta del capo dell'Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. eliminato durante un'operazione nel nord della Siria da parte delle truppe americane L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Si tratta deldell'Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. eliminato durante un'operazione nel nord dellada parte delle truppe americane L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Terrorismo: capo Isis ucciso in raid americano in Siria, lo annuncia Biden - beacrispis : @marsigatto @PLWilds Con questo terrorismo si, ma con Amato capo della corte costituzionale sono seriamente preoccupata ?? - andreafacchini1 : Il capo dei Servizi Segreti candidato a PdR su proposta di @marcotravaglio per mezzo di @GiuseppeConteIT e… - paola124291 : RT @Niko_VI: @GiorgiaMeloni Perchè errore 'Tachipirina e vigile attesa'?!? Come lo faceva terrorismo incrementando al massimo il numero di… - Niko_VI : @GiorgiaMeloni Perchè errore 'Tachipirina e vigile attesa'?!? Come lo faceva terrorismo incrementando al massimo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo capo arrivato in Italia il registro per gli exchange ...di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2009/138/CU 2013/36/UE - ha esteso gli obblighi di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio in capo ...

Terrorismo, Lega: 'Allarme passaporti falsi Isis per l'Europa, interrogazione in Ue' L'allarme terrorismo è tutt'altro che cessato e non possiamo abbassare la guardia, l'Isis si sta ... condivisa anche dagli europarlamentari Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Marco Zanni (...

Le forze speciali americane uccidono il capo dello Stato islamico Il Foglio Terrorismo: capo Isis ucciso in raid americano in Siria, lo annuncia Biden WASHINGTON – Un Biden una volta tanto trionfante annuncia che l’esercito Usa ha «eliminato dal campo di battaglia il capo dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi durante un’operazione nel nord ...

Pratiche musicali e realtà multietnica in Israele “L’indagine ha concluso che si è trattato di un grave incidente derivante da un grave fallimento etico e da un carente processo decisionale da parte dei soldati” ha detto lunedì il capo di stato ...

...di attività criminose e di finanziamento dele recante modifica delle direttive 2009/138/CU 2013/36/UE - ha esteso gli obblighi di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio in...L'allarmeè tutt'altro che cessato e non possiamo abbassare la guardia, l'Isis si sta ... condivisa anche dagli europarlamentari Lega Marco Campomenosi (delegazione), Marco Zanni (...WASHINGTON – Un Biden una volta tanto trionfante annuncia che l’esercito Usa ha «eliminato dal campo di battaglia il capo dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi durante un’operazione nel nord ...“L’indagine ha concluso che si è trattato di un grave incidente derivante da un grave fallimento etico e da un carente processo decisionale da parte dei soldati” ha detto lunedì il capo di stato ...