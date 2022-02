Tennis | Roger Federer alla Laver Cup 2022 | anche Rafael Nadal con lui

(Di giovedì 3 febbraio 2022)ha già una data nella quale sembrerebbe sicuro di giocare. Anzi, potenzialmente tre. Gli account social dellaCup, infatti, hanno confermato la sua presenza in quel di Londra, nell’edizioneche si svolgerà dal 23 al 25 settembre prossimiO2 Arena, ex sede delle ATP Finals prima di Torino. Ma non è tutto: si riformerà la coppia con, quella che avevamo visto all’opera nel 2017 con annesso doppio giocato insieme. Si tratta delle prime due conferme per quanto riguarda l’edizione dell’evento basato sulla sfida Europa-Resto del Mondo.: “Ad aprile o maggio deciderò quando tornare in campo, non ho ancora ripreso a correre” A, del resto, ...

(Reuters) – Tennis fans could see Rafa Nadal and Roger Federer team up one more time after Laver Cup organisers announced on Thursday that the duo will be part of Team Europe's title defence against ...