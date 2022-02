Steam Deck | Giochi ottimizzati | compatibili e non funzionanti

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il lancio dellasi avvicina, per l’occasioneDB ha svelato una lunga lista die non supportati dalla nuova console portatile di Valve, scopriamoli insieme. Prima di procedere vi ricordiamo che lauscirà a fine Febbraio 2022 per chi l’ha prenotata per tempo, dunque le spedizioni avverranno nell’ordine in cui sono state prenotate, ciò significa che se acquistate la console oggi la riceverete entro la metà se non addirittura fine dell’anno.verificati suDeathloop; God of War; Horizon: Zero Dawn; Desperados III; Metal Gear Rising: Revengeance; Titoli giocabili suIt Takes ...

Gli utenti dipotranno godere di un solido aumento delle prestazioni dei loro giochi quando arriverà il PC da gioco portatile, poiché avrà il supporto integrato per la tecnologia di upscaling FidelityFX ...... e poi voglio anche ringraziareNine Games per aver migliorato l'espressività emotiva di ... PlayStation 4 , Xbox One, GeForce Now e PC (). Le versioni per PlayStation 4 e Xbox One saranno ...Il lancio della Steam Deck si avvicina, per l’occasione SteamDB ha svelato una lunga lista di giochi ottimizzati, compatibili e non supportati dalla nuova console portatile di Valve, scopriamoli ...Just how well will your games play on the Steam Deck when it launches on February 25? Fan site Steam Deck Verified by AveryCafe aims to answer that question, as it pulls data directly from the Steam ...