Serena Enardu in ospedale in condizioni abbastanza serie, parla la sorella: "Non sta bene…" (VIDEO) (Di giovedì 3 febbraio 2022) In queste ore, i fan di Serena Enardu sono andati piuttosto in apprensione in quanto la donna è finita in ospedale. Erano un po' di giorni che non si sentiva in grande forma ma, improvvisamente, la situazione si è aggravata drasticamente al punto da richiedere l'intervento del 118. A dare un primo allarme è stata L'articolo proviene da KontroKultura.

QuotidianPost : Serena Enardu: “Sto vivendo un incubo” - alberto51059 : Vaccino roulette russa - alberto51059 : Dose guaritrice _Serena Enardu, il dramma: collasso all'improvviso. 'Ricoverata', poi un silenzio angosciante - alberto51059 : Problemi di salute per Serena Enardu: 'Non rifarei il vaccino' - Azzurra63129531 : RT @LuanaNico: La regia come Serena Enardu: 'POSSO STARE DOVE CAZZO VOGLIO??? MA MI LASCI IN PACE???' #gfvip #jeru -