Sanremo | boom di ascolti per le prime due serate Amadeus | “Fiorello e Zalone numeri uno”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuticontinua a battere se stesso con un nuovo record di2022. La seconda serata del Festival è stata seguita in media, dalle 21.29 alle 24.50, da 11.320.000 spettatori con il 55,8% di share. Media migliore sia dell’edizione del 2021 che del 2020. Il picco della serata è stato raggiunto alle 21.45, durante il primo intervento di Checco, quando gli spettatori sono arrivati a 16.214.000 (58.05%). In valori assoluti è la seconda serata più vista dal 2013, quando Fabio Fazio conquistò al mercoledì 11.330.000 spettatori (ma con il 42.89%, includendo anche l’anteprima), mentre in valori percentuali è il dato più alto di tutti i Festival del secolo in corso; il record era dello stessonel 2020 con il 53.3% (per trovare un dato più alto occorre ...