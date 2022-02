Sanremo 2022 terza serata anticipazioni | scaletta e ospiti 3 febbraio

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022). Giovedì 3torna il 72° Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus. Eccodella. SCOPRI TUTTO SU #: la gara Ladel 72° Festival divedrà esibirsi per la seconda volta tutti e 25 i Big in gara con la propria canzone in gara. Le votazioni per ognuna delle canzoni avverranno attraverso il voto misto: Televoto e Giuria Demoscopica. Entra quindi in campo il ...