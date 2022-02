Sanremo 2022, il pubblico ha già scelto il vincitore: Mahmood e Blanco in cima alle classifiche dello streaming (Di giovedì 3 febbraio 2022) La classifica delle prime due serate di Festival di Sanremo è stata decisa della dalla sala stampa. In testa Elisa, al secondo posto Mahmood e Blanco e al terzo posto La rappresentante di lista. Ultimi Yuman, Tananai e Ana Mena. Una volta caduto il vincolo dell’esclusiva i cantanti che partecipano al Festival hanno cominciato a pubblicare i loro brani sui social e piattaforme di streaming. Guardando solo questi dati, sembra che il vincitore sia già chiaro: Mahmood e Blanco hanno divorato tutte le classifiche in cui sono entrati. Solo su YouTube sono arrivati a 4,4 milioni di visualizzazioni. Il vero successo però è su Spotify. Delle prime 50 canzoni più ascoltate in Italia le prime dieci arrivano tutte dal Festival di Sanremo. In ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) La classifica delle prime due serate di Festival diè stata decisa della dalla sala stampa. In testa Elisa, al secondo postoe al terzo posto La rappresentante di lista. Ultimi Yuman, Tananai e Ana Mena. Una volta caduto il vincolo dell’esclusiva i cantanti che partecipano al Festival hanno cominciato a pubblicare i loro brani sui social e piattaforme di. Guardando solo questi dati, sembra che ilsia già chiaro:hanno divorato tutte lein cui sono entrati. Solo su YouTube sono arrivati a 4,4 milioni di visualizzazioni. Il vero successo però è su Spotify. Delle prime 50 canzoni più ascoltate in Italia le prime dieci arrivano tutte dal Festival di. In ...

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - RaiUno : “Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente” ?? @MetaErmal ospite a #Sanremo2022 Guarda la clip su RaiPla… - RaiPlay : Noi abbiamo ancora l’hype a mille?? “Coraline” è disponibile qui? - lasimo_66 : RT @RaiUno: “Questa sera sei bellissima Se lo sai che non è finita abbracciami” ?Il medley di @CremoniniCesare è su RaiPlay ? https://t.co… - TAESRIVERS : Da 1 a 10 la performance di Mahmood e Blanco è da 11 proprio come il codice che dobbiamo votare perché non esiste a… -