Salvini positivo al Covid | bloccato all' ingresso di Montecitorio

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - Corriere : Salvini positivo al Covid: salta il giuramento di Mattarella - rtl1025 : ?? Il leader della #Lega Matteo #Salvini è risultato positivo al #Covid nello screening per l'accesso al giuramento… - linoge80 : RT @SatirSfaction: Salvini positivo al Covid e viceversa. - PivaEdoardo : VERO o FALSO? SE VERO IL KARMA! SE FALSO... VAFFA AL CUBO -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini positivo

Gazzetta del Sud

Il leader della Lega Matteonon potrà presenziare al giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella , in programma oggi, 3 febbraio. Il leader della Lega è risultatoal Covid . Lo ha scoperto poco fa nel ...Il leader della Lega Matteoè risultatoal Covid nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato, cui non potrà essere presente. Lo apprende l'ANSA da fonti parlamentari di maggioranza.Il leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. La positività è emersa nello screening per l'accesso al giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, cui Salvini non potrà ...ROMA (ITALPRESS) – Il leader della Lega Matteo Salvini è positivo al Covid-19 e non prenderà parte quindi alla cerimonia a Montecitorio per il giuramento del presidente della Repubblica Sergio ...