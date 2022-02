Reagisce alla rapina, poi l'edicolante muore davanti agli occhi di tutti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo aver inseguito un ladro, un edicolante si è sentito male ed è morto. Tragedia a Roma in zona Portuense Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo aver inseguito un ladro, unsi è sentito male ed è morto. Tragedia a Roma in zona Portuense

Advertising

Miti_Vigliero : Insulti no pass ai vigili, Il Comune chiede i danni. E 83 persone vengono denunciate alla Procura Agenti filmati e… - animaleuropeRMP : In America ormai sono arrivati alla frutta, comunque la polizia è abituata a sparare ai cani perché hanno diritto d… - MarioG50427026 : RT @Marcella_IsBack: Il mio covid? Mezza giornata con febbre a 38. Non dirò che è un'influenza banale, perché ogni persona reagisce in mani… - 1DMarty_me : RT @Abbiamovintonoi: Posso dire che si sarà anche pesante, magari lei reagisce così alla mancanza di Manu.. sta migliorando ,ma non è perfe… - Abbiamovintonoi : Posso dire che si sarà anche pesante, magari lei reagisce così alla mancanza di Manu.. sta migliorando ,ma non è pe… -