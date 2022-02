Quirinale, Mattarella: chiamata inattesa ma non posso sottrarmi (Di giovedì 3 febbraio 2022) "E' per me una nuova chiamata - inattesa - alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) "E' per me una nuova- alla responsabilità; alla quale tuttavia none non ho inteso". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio ...

Quirinale : #Mattarella: Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. É per me una nuova chiamata… - Quirinale : #Mattarella: Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età,… - Quirinale : #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É anc… - cross_me_softly : RT @Quirinale: #Mattarella: Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l’Italia del dopo emergenza. É ancora tempo… - carlamartamari : RT @Quirinale: #Mattarella: Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. É per me una nuova chiamata – inatte… -