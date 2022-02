“Questo è il tuo segreto”: Delia Duran incastra la vippona, la verità è scottante (Di giovedì 3 febbraio 2022) La modella Delia Duran continua ad essere una protagonista del Grande Fratello Vip: l’ultimo smacco ad una sua compagna di avventura La scoperta di Delia Duran (screenshot GF Vip)L’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip ha senza dubbio cambiato molti equilibri in casa. I gieffini si sono separati in due gruppi e a distanza continua il braccio di ferro. Una situazione ideale per la modella che ha così potuto analizzare i comportamenti di tutti nei suoi confronti. Tra le vippone che sembra apprezzare di più c’è anche Miriana Trevisan di cui ha parlato esaltandone le qualità. Una rivelazione la sua che ha trovato il consenso degli stessi autori del reality. Delia Duran, le sue parole su Miriana Trevisan: piovono complimenti Il ... Leggi su specialmag (Di giovedì 3 febbraio 2022) La modellacontinua ad essere una protagonista del Grande Fratello Vip: l’ultimo smacco ad una sua compagna di avventura La scoperta di(screenshot GF Vip)L’ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip ha senza dubbio cambiato molti equilibri in casa. I gieffini si sono separati in due gruppi e a distanza continua il braccio di ferro. Una situazione ideale per la modella che ha così potuto analizzare i comportamenti di tutti nei suoi confronti. Tra le vippone che sembra apprezzare di più c’è anche Miriana Trevisan di cui ha parlato esaltandone le qualità. Una rivelazione la sua che ha trovato il consenso degli stessi autori del reality., le sue parole su Miriana Trevisan: piovono complimenti Il ...

