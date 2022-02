Olimpiadi Invernali oggi: orari giovedì 3 febbraio, programma, tv, italiani in gara (Di giovedì 3 febbraio 2022) oggi giovedì 3 febbraio si intensifica il programma alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, che scatteranno ufficialmente domani con la Cerimonia d’Apertura. Prosegue il torneo di curling doppio misto, l’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini giocherà le sue prime partite contro USA e Svizzera. LA DIRETTA LIVE GENERALE DELLE Olimpiadi Invernali DEL 3 febbraio LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 02.05 LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DELLA DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 04.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 07.05 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DELLO SLITTINO DALLE 08.00 Grande attesa per la prima prova cronometrata della discesa libera maschile con Dominik Paris, Matteo Marsaglia, ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022)si intensifica ilalledi Pechino 2022, che scatteranno ufficialmente domani con la Cerimonia d’Apertura. Prosegue il torneo di curling doppio misto, l’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini giocherà le sue prime partite contro USA e Svizzera. LA DIRETTA LIVE GENERALE DELLEDEL 3LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING MISTO DALLE 02.05 LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DELLA DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 04.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING MISTO DALLE 07.05 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DELLO SLITTINO DALLE 08.00 Grande attesa per la prima prova cronometrata della discesa libera maschile con Dominik Paris, Matteo Marsaglia, ...

