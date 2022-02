Olimpiadi 2022, sci di fondo: dove vedere la gara sprint maschile tecnica libera (Di giovedì 3 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio si disputerà la gara sprint maschile a tecnica libera dello sci di fondo delle Olimpiadi invernali 2022. L’Italia ripone grande fiducia sul suo atleta più rappresentativo, quel Federico Pellegrino che quattro anni fa a Pyeongchang ha conquistato una medaglia d’argento arrivando secondo al traguardo della prova sprint. Un risultato di buon auspicio per lo sci di fondo azzurro, che si augura di poter rivedere l’atleta originario di Aosta salire di nuovo sul podio olimpico. Le aspettative sono alte e non può essere altrimenti. Nella stagione 2020-2021 Pellegrino ha vinto la Coppa del mondo di sci di fondo nella specialità sprint, battendo i russi Gleb ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio si disputerà ladello sci didelleinvernali. L’Italia ripone grande fiducia sul suo atleta più rappresentativo, quel Federico Pellegrino che quattro anni fa a Pyeongchang ha conquistato una medaglia d’argento arrivando secondo al traguardo della prova. Un risultato di buon auspicio per lo sci diazzurro, che si augura di poter ril’atleta originario di Aosta salire di nuovo sul podio olimpico. Le aspettative sono alte e non può essere altrimenti. Nella stagione 2020-2021 Pellegrino ha vinto la Coppa del mondo di sci dinella specialità, battendo i russi Gleb ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - CorriereCitta : #Olimpiadi invernali 2022, italiani in gara oggi: orari e dove vederle in diretta tv e streaming il 3/4 febbraio - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Sport Olimpiadi Pechino 2022: l'intervista di Haixiong (CMG) a Vladimir Putin per l'apertura dei Giochi -