Non a tutti funziona INPS oggi: replica sui problemi MyINPS e non solo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non funziona a tutti INPS oggi 3 febbraio. Dando uno sguardo ai canali social ufficiali, infatti, si trovano svariate segnalazioni anche questa mattina, con le quali apparentemente andiamo al di là delle considerazioni di ieri sui problemi MyINPS, trattati con articolo specifico. Possibile che la vicenda possa rientrare già in giornata, se pensiamo che mercoledì sera una nota ufficiale su Twitter recitava testualmente quanto segue: “Grazie alle numerose segnalazioni abbiamo risolto la problematica e ora può accedere regolarmente”. Non a tutti funziona INPS oggi 3 febbraio: feedback sui problemi MyINPS Nonostante il messaggio rassicurante, anche giovedì mattina abbiamo assistito a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non3 febbraio. Dando uno sguardo ai canali social ufficiali, infatti, si trovano svariate segnalazioni anche questa mattina, con le quali apparentemente andiamo al di là delle considerazioni di ieri suiMy, trattati con articolo specifico. Possibile che la vicenda possa rientrare già in giornata, se pensiamo che mercoledì sera una nota ufficiale su Twitter recitava testualmente quanto segue: “Grazie alle numerose segnalazioni abbiamo risolto la problematica e ora può accedere regolarmente”. Non a3 febbraio: feedback suiMyNonostante il messaggio rassicurante, anche giovedì mattina abbiamo assistito a ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - ciropellegrino : È straniante ascoltare e leggere questi insulti sul palco di #Sanremo2022. È giusto dirlo lì, portare il disagio d… - AmorosoOF : Dove c’è musica c’è bellezza e mai come in questo momento ne abbiamo bisogno. Questa sera e per le prossime sere mi… - Katia80353137 : RT @rtl1025: ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della stessa tinta.… - iseutt : @sciarella_ma Tutti insieme a chiedere che fermino questa infame obbligatorietà del super green pass ed altro (NON:… -