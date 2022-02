Mattarella: 'di fronte a urgenze Paese non possiamo permetterci ritardi e incertezze' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Nel momento in cui i presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l'esito della votazione, ho parlato delle urgenze -sanitaria, economica e sociale- che ci interpellano. Non possiamo permetterci ritardi, né incertezze". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. "La lotta contro il virus -ha aggiunto il capo dello Stato- non è conclusa, la campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi ma non ci sono consentite disattenzioni. E' di piena evidenza come la ripresa di ogni attività sia legata alla diffusione dei vaccini che aiutano a proteggere noi stessi e gli altri". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Nel momento in cui i presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l'esito della votazione, ho parlato delle-sanitaria, economica e sociale- che ci interpellano. Non, né". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. "La lotta contro il virus -ha aggiunto il capo dello Stato- non è conclusa, la campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi ma non ci sono consentite disattenzioni. E' di piena evidenza come la ripresa di ogni attività sia legata alla diffusione dei vaccini che aiutano a proteggere noi stessi e gli altri".

