Marcello Mazzù: “Fare sintesi per espandersi e creare rete”. La ricetta per il Pd metropolitano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un medico alla guida del Partito democratico metropolitano. Visti i tempi di pandemia, e ciò che il Covid in due anni ha fatto al tessuto sociale e lavorativo, gli occhi e la sensibilità di un professionista della salute potrebbero certo aiutare la politica a guardare al mondo che cambia con maggiore empatia. Quando il medico è Marcello Mazzù, già sindaco di Grugliasco per due mandati e presidente di ATC fino a due anni fa, si comprende come un partito voglia concertare e Fare sistema su elementi nuovi che sono sotto la lente della politica. La candidatura di Marcello Mazzù, medico di famiglia e del lavoro, 64 anni, ha di fatto il merito di esser stata in grado di Fare sintesi tra tutte le correnti del PD. E già questo, non è ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un medico alla guida del Partito democratico. Visti i tempi di pandemia, e ciò che il Covid in due anni ha fatto al tessuto sociale e lavorativo, gli occhi e la sensibilità di un professionista della salute potrebbero certo aiutare la politica a guardare al mondo che cambia con maggiore empatia. Quando il medico è, già sindaco di Grugliasco per due mandati e presidente di ATC fino a due anni fa, si comprende come un partito voglia concertare esistema su elementi nuovi che sono sotto la lente della politica. La candidatura di, medico di famiglia e del lavoro, 64 anni, ha di fatto il merito di esser stata in grado ditra tutte le correnti del PD. E già questo, non è ...

Advertising

Dellaplane : RT @nuovasocieta: Marcello Mazzù: “Fare sintesi per espandersi e creare rete”. La ricetta per il Pd metropolitano - nuovasocieta : Marcello Mazzù: “Fare sintesi per espandersi e creare rete”. La ricetta per il Pd metropolitano - torinoggi : Il Pd di Torino candida l'ex sindaco di Grugliasco Marcello Mazzù come segretario metropolitano - nuovasocieta : Pd Torino, Marcello Mazzù per il dopo Carretta -

Ultime Notizie dalla rete : Marcello Mazzù Domani studenti di nuovo in piazza, nessun corteo ma una "passeggiata consapevole" Cerca Home Torino Torino Domani studenti di nuovo in piazza, nessun corteo ma una "passeggiata consapevole" Redazione - Febbraio 3, 2022 Torino Pd Torino, Marcello Mazzù per il dopo Carretta Giulia ...

Il Pd di Torino candida l'ex sindaco di Grugliasco Marcello Mazzù come segretario metropolitano Il Partito Democratico di Torino, in vista del congresso metropolitano, ha trovato nella figura di Marcello Mazzù il candidato unitario alla carica di segretario. Medico e dirigente di partito, già sindaco di Grugliasco, vanta una importante esperienza amministrativa nel sistema dell'edilizia ...

Cerca Home Torino Torino Domani studenti di nuovo in piazza, nessun corteo ma una "passeggiata consapevole" Redazione - Febbraio 3, 2022 Torino Pd Torino,per il dopo Carretta Giulia ...Il Partito Democratico di Torino, in vista del congresso metropolitano, ha trovato nella figura diil candidato unitario alla carica di segretario. Medico e dirigente di partito, già sindaco di Grugliasco, vanta una importante esperienza amministrativa nel sistema dell'edilizia ...