Luca Argentero | su Twitter ironizzano sul suo lutto | l’attore replica sui social

(Di giovedì 3 febbraio 2022)non è salito ieri sul palco del Festival di Sanremo 2022., protagonista della fiction di Rai 1 Doc 2-Nelle tue mani, era atteso come super ospite della seconda serata dal Festival di Sanremo. Purtroppo, durante la mattinata di mercoledì 2 febbraio è arrivata una brutta notizia: il suocero del, padre dell’amatissima moglie Cristina Marino, è venuto a mancare. L’indelicata ironia suSuila notizia è stata commentata in modo davvero scortese. Tutto ciò ha leso ed urtato gravemente la sensibilità del protagonista di Doc 2. Stamattina, infatti, l’account@LiveSpinoza, seguito da oltre 165K di follower per l’ironia e il sarcasmo usato nel commentare eventi come il Festival, ha fatto uno scivolone assurdo: ...

L'ira e la risposta di Luca Argentero al commento sul lutto e l'assenza a Sanremo ...Luca Argentero non è salito ieri sul palco del Festival di Sanremo 2022. L'attore, protagonista della fiction di Rai 1 Doc 2-Nelle tue mani, era atteso come super ospite della seconda serata dal ...Leggi anche: "Le Fate Ignoranti – la serie": Argentero pubblica le prime foto dal set La serie vede tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca ...