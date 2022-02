“Io non lo sono”. Matteo Bassetti vede Checco Zalone a Sanremo e risponde chiaramente (Di giovedì 3 febbraio 2022) Checco Zalone in versione virologo-cantante al Festival di Sanremo 2022. Il comico pugliese è stato scelto da Amadeus come spalla per il secondo appuntamento con il festival della canzone italiana e le sue performance hanno diviso il pubblico italiano. Sempre pungente, ironico e ai limiti del tanto osannato politically correct, Checco Zalone ha aperto la serata dalla galleria felice di essere tra il tanto amato “popolino” e chiedendo ad Amadues di essere umile. Poi la gag sull’importanza delle donne, la favola LGBT e il brano rap ‘Poco ricco’. Non è mancato un riferimento al Covid impersonando il virologo Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano, proveniente – manco a dirlo – da Cellino San Marco e cantando la canzone ‘Pandemia ora che vai via’. “Ha colto nel segno” ha commentato professor ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)in versione virologo-cantante al Festival di2022. Il comico pugliese è stato scelto da Amadeus come spalla per il secondo appuntamento con il festival della canzone italiana e le sue performance hanno diviso il pubblico italiano. Sempre pungente, ironico e ai limiti del tanto osannato politically correct,ha aperto la serata dalla galleria felice di essere tra il tanto amato “popolino” e chiedendo ad Amadues di essere umile. Poi la gag sull’importanza delle donne, la favola LGBT e il brano rap ‘Poco ricco’. Non è mancato un riferimento al Covid impersonando il virologo Oronzo Carrisi, cugino di Al Bano, proveniente – manco a dirlo – da Cellino San Marco e cantando la canzone ‘Pandemia ora che vai via’. “Ha colto nel segno” ha commentato professor ...

