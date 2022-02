Infortunio Nandez, il centrocampista del Cagliari lavora ancora a parte (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Cagliari ha pubblicato il resoconto dall’infermeria giornaliero. Nessuna novità rispetto a ieri: la situazione riguardante Nandez La trasferta importantissima di domenica a Bergamo, contro l’Atalanta (fischio d’inizio alle ore 12.30) si avvicina a grandi passi. Ma dall’infermeria del Cagliari non ci sono al momento novità. Infatti Nandez ha ancora svolto un lavoro personalizzato. Stessa situazione per l’attaccante Ceter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilha pubblicato il resoconto dall’infermeria giornaliero. Nessuna novità rispetto a ieri: la situazione riguardanteLa trasferta importantissima di domenica a Bergamo, contro l’Atalanta (fischio d’inizio alle ore 12.30) si avvicina a grandi passi. Ma dall’infermeria delnon ci sono al momento novità. Infattihasvolto un lavoro personalizzato. Stessa situazione per l’attaccante Ceter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

