Germania, nuovo record di casi: oltre 235mila in un giorno. Le restrizioni restano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le autorità sanitarie tedesche hanno registrato per la prima volta dall’inizio della pandemia oltre 235mila nuovi contagi giornalieri da Covid-19. Il Robert Koch Institute (Rki), l’ente governativo per il controllo delle malattie infettive, ha riferito attraverso il proprio sito web che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 236.120 contagi e 164 decessi, che portano i totali rispettivamente a 10.422.764 e 118.334. Il numero di casi supera così il precedente record, registrato mercoledì, quando le autorità hanno confermato 208.498 contagi. E’ la terza volta che nel Paese vengono confermati più di 200mila positivi in ??un giorno. L’Rki ha inoltre indicato che il tasso di incidenza accumulato negli ultimi sette giorni è di 1.283,2 casi ogni 100.000 abitanti, con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le autorità sanitarie tedesche hanno registrato per la prima volta dall’inizio della pandemianuovi contagi giornalieri da Covid-19. Il Robert Koch Institute (Rki), l’ente governativo per il controllo delle malattie infettive, ha riferito attraverso il proprio sito web che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 236.120 contagi e 164 decessi, che portano i totali rispettivamente a 10.422.764 e 118.334. Il numero disupera così il precedente, registrato mercoledì, quando le autorità hanno confermato 208.498 contagi. E’ la terza volta che nel Paese vengono confermati più di 200mila positivi in ??un. L’Rki ha inindicato che il tasso di incidenza accumulato negli ultimi sette giorni è di 1.283,2ogni 100.000 abitanti, con ...

