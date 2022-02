Fine dell’inverno | momento ideale per controllare i tappetini auto | è una questione di sicurezza | ma non solo

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’autunno è ormai un lontano ricordo. Anche l’inverno sta scorrendo via, e in molte città italiane già a partire dalla metà del mese di febbraio le temperature inizieranno a diventare sempre più tiepide. Questo periodo diinverno è l’peri Tappeti. Si tratta di un controllo alla vettura che molte persone purtroppo dimenticano di effettuare. Invece è molto importante, assolutamente da non sottovalutare. Andiamo insieme a scoprire il perché. Sostituzione dei, unadiDurante l’autunno e l’inverno le suole delle scarpe sono sempre umide o del tutto bagnate. Alle suole si attaccano pezzi di ghiaccio, neve, foglie secche, fango, sporcizia di ogni genere. Tutto questo entra ovviamente in contatto ...