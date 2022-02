Direttiva Bolkestein e ripascimento, Simeone (FI): “Sosteniamo i balneari” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Due importanti ordini del giorno a firma Forza Italia sono stati approvati in consiglio regionale per quanto riguarda lo sviluppo di un patrimonio unico del Lazio e della provincia di Latina quale il nostro litorale e le imprese che operano in questo contesto rappresentano”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone. “Il primo – spiega il Capogruppo – riguarda l’annosa vicenda dell’applicazione della cosiddetta Direttiva Bolkestein ed impegna il presidente Zingaretti e la giunta a mettere in atto ogni azione, in seno alla Conferenza Stato – Regioni e presso tutte le sedi istituzionali competenti, affinché il Governo italiano si faccia parte responsabile e operativa nel sostenere presso il Parlamento Europeo una soluzione concreta per fronteggiare questo clima di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Due importanti ordini del giorno a firma Forza Italia sono stati approvati in consiglio regionale per quanto riguarda lo sviluppo di un patrimonio unico del Lazio e della provincia di Latina quale il nostro litorale e le imprese che operano in questo contesto rappresentano”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe. “Il primo – spiega il Capogruppo – riguarda l’annosa vicenda dell’applicazione della cosiddettaed impegna il presidente Zingaretti e la giunta a mettere in atto ogni azione, in seno alla Conferenza Stato – Regioni e presso tutte le sedi istituzionali competenti, affinché il Governo italiano si faccia parte responsabile e operativa nel sostenere presso il Parlamento Europeo una soluzione concreta per fronteggiare questo clima di ...

Advertising

Paola15617884 : @jachedeleo @Ensi2000 @liliaragnar #Meloni due volte ministro con i governi del nanetto e ha votato la Legge… - beatricecice13 : RT @byoblu: Al Parlamento italiano si sta discutendo il disegno di legge concorrenza che dovrebbe recepire la celebre direttiva Bolkestein… - Valter41271244 : RT @byoblu: Al Parlamento italiano si sta discutendo il disegno di legge concorrenza che dovrebbe recepire la celebre direttiva Bolkestein… - RaijinTristano : @luc_sca @CarloCalenda Non è la verità? Ora mi dirà che russi in Crimea e cinesi a Taiwan sono dei boyscout, no tap… - linoshanghai : Iniziano i saldi.....?? -

Ultime Notizie dalla rete : Direttiva Bolkestein Bagni Liggia di Genova, la gestione a un'associazione: un caso che può fare scuola Ma è la strada da seguire in futuro nei riguardi di tutti gli altri stabilimenti balneari che insistono sul territorio comunale e che non rispettano la direttiva Bolkestein.

RED BULL SI COMPRA LE SPIAGGE ITALIANE. ADDIO AI 'BAGNI ITALIA'? Al Parlamento italiano si sta discutendo il disegno di legge concorrenza che dovrebbe recepire la celebre direttiva Bolkestein sulle liberalizzazioni dei servizi. Si parla anche di stabilimenti balneari e un'anteprima di quello che potrebbe succedere alle spiagge italiane ce lo fornisce il caso Red Bull. ...

Liberalizzazione Commercio su Aree Pubbliche e Direttiva Bolkestein lentepubblica.it Effetto Bolkestein, Il Comune di Genova studia una gara pubblica per trentatré stabilimenti balneari In base alla direttiva Bolkestein il Comune, concessionario, dovrà bandire le gare per assegnare la gestione degli arenili. Il Consiglio di Stato, lo scorso ottobre, aveva anticipato alla fine ...

Simeone (FI) rilancia su direttiva Bolkestein e ripascimento Il capogruppo di Forza Italia alla Pisana Pino Simeone, evidenzia come sono stati approvati due ordine del giorno in merito ai balneari. Uno sulla ...

Ma è la strada da seguire in futuro nei riguardi di tutti gli altri stabilimenti balneari che insistono sul territorio comunale e che non rispettano laAl Parlamento italiano si sta discutendo il disegno di legge concorrenza che dovrebbe recepire la celebresulle liberalizzazioni dei servizi. Si parla anche di stabilimenti balneari e un'anteprima di quello che potrebbe succedere alle spiagge italiane ce lo fornisce il caso Red Bull. ...In base alla direttiva Bolkestein il Comune, concessionario, dovrà bandire le gare per assegnare la gestione degli arenili. Il Consiglio di Stato, lo scorso ottobre, aveva anticipato alla fine ...Il capogruppo di Forza Italia alla Pisana Pino Simeone, evidenzia come sono stati approvati due ordine del giorno in merito ai balneari. Uno sulla ...