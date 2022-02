Da Highsnob e Hu fino a Mahmood e Blanco: i big del Festival di Sanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutti gli artisti in gara al Festival di Sanremo hanno ormai presentato il loro inedito. Da questa sera, 3 febbraio, il pubblico potrà iniziare a esprimere il proprio parere e la classifica per il momento stilata solo dalla Sala Stampa prenderà ufficialmente una forma più compiuta. Tra i concorrenti di questa 72esima edizione si sono contraddistinti sicuramente Highsnob e Hu. Per l’inedito duo è stata la prima volta sul palco dell’Ariston nella loro giovane carriera. Il gruppo ha interpretato Abbi cura di te. “Il testo nella sua genuina semplicità esalta la condizione dolorosa dell’abbandono, situazione costellata da ferite spesso incolmabili delle reciproche parti coinvolte“, hanno dichiarato i due artisti sul loro brano in gara. Una canzone che rifletterà sull’abbandono, soprattutto dopo la fine di una relazione importante. È stata ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutti gli artisti in gara aldihanno ormai presentato il loro inedito. Da questa sera, 3 febbraio, il pubblico potrà iniziare a esprimere il proprio parere e la classifica per il momento stilata solo dalla Sala Stampa prenderà ufficialmente una forma più compiuta. Tra i concorrenti di questa 72esima edizione si sono contraddistinti sicuramentee Hu. Per l’inedito duo è stata la prima volta sul palco dell’Ariston nella loro giovane carriera. Il gruppo ha interpretato Abbi cura di te. “Il testo nella sua genuina semplicità esalta la condizione dolorosa dell’abbandono, situazione costellata da ferite spesso incolmabili delle reciproche parti coinvolte“, hanno dichiarato i due artisti sul loro brano in gara. Una canzone che rifletterà sull’abbandono, soprattutto dopo la fine di una relazione importante. È stata ...

