Covid, posti letto in terapia intensiva e ricoveri: i dati di oggi (3 febbraio) (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora in calo i pazienti ricoverati in rianimazione: sono 1.457, cioè 67 in meno del giorno precedente. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi negli altri reparti ordinari che scendono a 19.324 (-226 rispetto a ieri). In 24 ore il bollettino ha registrato 112.691 nuovi casi su 915.337 tamponi effettuati. Il tasso di positività resta stabile al 12,3% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora in calo i pazienti ricoverati in rianimazione: sono 1.457, cioè 67 in meno del giorno precedente. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi negli altri reparti ordinari che scendono a 19.324 (-226 rispetto a ieri). In 24 ore il bollettino ha registrato 112.691 nuovi casi su 915.337 tamponi effettuati. Il tasso di positività resta stabile al 12,3%

Advertising

m5stel : Posti letto Covid, Pasqua (M5S): “Scandaloso, i conti non quadrano, a due anni dall’esplosione della pandemia numer… - skipperwt : Aggiungo che se non facevano quei lavori magari erano ancora in vita ma no bisogna cercare la soluzione x ogni cosa… - italiano1061975 : RT @nefiria94: #DrittoeRovescio ancora a dare la colpa ai #novax. No ai tagli degli ospedali che facevano schifo già prima del covid. Già p… - CrisUnicorn : @Lollololli4 Ma cosa c'entra c'è comunque il covid, questo è veramente assurdo, per chi sta a casa ed è posti o com… - LAURADEPS : RT @nefiria94: #DrittoeRovescio ancora a dare la colpa ai #novax. No ai tagli degli ospedali che facevano schifo già prima del covid. Già p… -