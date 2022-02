Covid | Figliuolo | ‘Dal 4 febbraio alle Regioni i primi 11 200 trattamenti Paxlovid’

(Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – Inizierà domani, 4, la distribuzione/Province autonome dei11.200completi dell’antivirale Paxlovid, nell’ambito del contratto finalizzato lo scorso 27 gennaio dalla Struttura commissariale con la casa farmaceutica Pfizer, d’intesa con il ministero della Salute. Lo fa sapere la struttura commissariale per l’emergenzaguidata dal Generale Francesco Paolo(foto). Il contratto – si spiega – prevede la fornitura di complessivi 600milacompleti nel corso del 2022, i quali verranno progressivamente distribuiti– non appena disponibili – secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell’Aifa. L'articolo L'Opinionista.

