Chi è Giulia, la fidanzata di Blanco (Di giovedì 3 febbraio 2022) Diciannove anni, una vita lontana dai riflettori, ma un fidanzato di cui si sta parlando tantissimo. Giulia Lisioli è la fidanzata di Blanco, che a Sanremo 2022 ha portato insieme a Mahmood uno dei brani di cui si sta parlando di più. Non solo per l'ogettiva bellezza del testo di Brividi, e per la melodia che entra subito in testa, ma anche per il duetto con Mahmood che ha colpito (e affondato) il cuore del pubblico da casa. E quello della sala stampa che lo ha decretato vincitore nel corso della prima serata, con il posto al vertice della classifica provvisoria. Quella di Blanco è una carriera in ascesa, che vede nella sua partecipazione alla kermesse canora un punto importante. E a sostenerlo in questo percorso c'è la fidanzata Giulia.

