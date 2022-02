Carola Rackete: «Ho sconfitto Salvini ma ho dovuto lottare anche contro Sea Watch» (Di giovedì 3 febbraio 2022) La capitana Carola Rackete festeggia oggi con un’intervista a Repubblica la seconda archiviazione delle accuse nei suoi confronti per l’entrata nel porto di Lampedusa con 40 migranti a bordo della Sea Watch 3. «E alla fine Salvini ha perso», dice oggi ricordando le polemiche di quei giorni: «Quando siamo salpati sapevamo che il decreto era stato approvato, ma non ci aspettavamo di finire in un conflitto con lo Stato italiano. Dopo il recupero dei naufraghi in mare, è stato chiaro che non ci sarebbe stata una soluzione politica: tutti ci stavano rifiutando il porto di sbarco. È lì che mi sono convinta che dovevo avere il coraggio di sfidare il vostro governo proprio sul campo preparato da Salvini col suo decreto». Rackete dice che le definizioni di Salvini ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) La capitanafesteggia oggi con un’intervista a Repubblica la seconda archiviazione delle accuse nei suoi confronti per l’entrata nel porto di Lampedusa con 40 migranti a bordo della Sea3. «E alla fineha perso», dice oggi ricordando le polemiche di quei giorni: «Quando siamo salpati sapevamo che il decreto era stato approvato, ma non ci aspettavamo di finire in un conflitto con lo Stato italiano. Dopo il recupero dei naufraghi in mare, è stato chiaro che non ci sarebbe stata una soluzione politica: tutti ci stavano rifiutando il porto di sbarco. È lì che mi sono convinta che dovevo avere il coraggio di sfidare il vostro governo proprio sul campo preparato dacol suo decreto».dice che le definizioni di...

Advertising

repubblica : Carola Rackete: “Ho battuto Salvini, ma non tutti dentro Sea Watch appoggiavano le mie scelte” [di Fabio Tonacci] - peterkama : Carola Rackete: “Ho battuto Salvini, ma non tutti dentro Sea Watch appoggiavano le mie scelte. Non avevamo una stra… - carlobonini : #migranti ?@fabiotonacci? intervista Carola Rackete: “Ho battuto Salvini, ma non tutti dentro Sea Watch appoggiavan… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Carola Rackete: “Ho battuto Salvini, ma non tutti dentro Sea Watch appoggiavano le mie scelte” [di Fabio Tonacci] https://t… - ViteAnto : RT @repubblica: Carola Rackete: “Ho battuto Salvini, ma non tutti dentro Sea Watch appoggiavano le mie scelte” [di Fabio Tonacci] https://t… -