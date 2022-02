Calcio, i membri del CIO criticano la proposta dei Mondiali ogni due anni: “Danni incommensurabili” (Di giovedì 3 febbraio 2022) La proposta della FIFA di disputare i Mondiali di Calcio ogni due anni sta trovando una forte opposizione non solo nel mondo del pallone, ma anche nelle più alte sfere dello sport internazionale, con alcuni membri del CIO che durante l’ultimo incontro hanno criticato l’idea del Presidente Gianni Infantino. A scagliarsi contro la proposta è stato in modo particolare il presidente dei Comitati Olimpici Nazionali dell’Africa Mustapha Berraf, che ha usato parole al vetriolo contro una proposta che “creerebbe danni incommensurabili e metterebbe in pericolo lo sport e in particolare il Calcio“. “Farebbe semplicemente allontanare altri sport e li relegherebbe nelle ultime panchine, il che è ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladella FIFA di disputare ididuesta trovando una forte opposizione non solo nel mondo del pallone, ma anche nelle più alte sfere dello sport internazionale, con alcunidel CIO che durante l’ultimo incontro hanno criticato l’idea del Presidente GiInfantino. A scagliarsi contro laè stato in modo particolare il presidente dei Comitati Olimpici Nazionali dell’Africa Mustapha Berraf, che ha usato parole al vetriolo contro unache “creerebbe de metterebbe in pericolo lo sport e in particolare il“. “Farebbe semplicemente allontanare altri sport e li relegherebbe nelle ultime panchine, il che è ...

