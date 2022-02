Bari: paramedico addormenta e violenta una studentessa in ambulanza (Di giovedì 3 febbraio 2022) Siamo a Bari, è la notte di Halloween. Una studentessa viene soccorsa dal 118 a causa di abuso alcolico. Le cose all’interno dell’ambulanza, però, non vanno come dovrebbero andare. A quanto denunciato dalla giovane, un paramedico avrebbe approfittato di lei. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre si festeggia Halloween, che qui in Italia è una tradizione legata alle nuove generazioni, considerata più come un’occasione per far festa piuttosto che culturale. Il Palaghiaccio della città di Bari aveva organizzato un evento, pieno di studenti universitari. Si sa come vanno a finire certe cose, si beve all’infinito e capita che qualcuno debba farsi un bel giro in ambulanza. è successo a tutti. Così la sorte alcolica decise quella sera che una giovane ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Siamo a, è la notte di Halloween. Unaviene soccorsa dal 118 a causa di abuso alcolico. Le cose all’interno dell’, però, non vanno come dovrebbero andare. A quanto denunciato dalla giovane, unavrebbe approfittato di lei. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre si festeggia Halloween, che qui in Italia è una tradizione legata alle nuove generazioni, considerata più come un’occasione per far festa piuttosto che culturale. Il Palaghiaccio della città diaveva organizzato un evento, pieno di studenti universitari. Si sa come vanno a finire certe cose, si beve all’infinito e capita che qualcuno debba farsi un bel giro in. è successo a tutti. Così la sorte alcolica decise quella sera che una giovane ...

