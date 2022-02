Accademia | riprendono i corsi di Minivolley e Volley S3

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo la sospensione dovuta alla nuova ondata di covid delle scorse settimane,le attività del Centro di Avviamento allo Sport dell’Benevento e dellaSanta Maria di Costantinopoli per rilanciare idiS3. A partire da martedì 8 Febbraio presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso di Via Pascoli a Benevento, torna il consueto appuntamento bisettimanale il martedì e il venerdì, con fascia oraria dalle 17.00 alle 18.30 per i bambini e le bambine delle scuole elementari, e con fascia oraria dalle 18.30 alle 20.00 per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie. Oltre a tutti i protocolli antiCovid già osservati, tra cui il Super Green ...

