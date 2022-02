Violenta una studentessa ubriaca in ambulanza, arrestato un paramedico di Bari (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una storia tremenda che arriva da Bari. Avrebbe abusato dentro un' ambulanza di una studentessa universitaria approfittando della fatto che la ragazza si era sentita male per aver bevuto troppo ad una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una storia tremenda che arriva da. Avrebbe abusato dentro un'di unauniversitaria approfittando della fatto che la ragazza si era sentita male per aver bevuto troppo ad una ...

