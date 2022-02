Un partito repubblicano Salvini già all’angolo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il tono enfatico del comunicato diffuso al termine della riunione della Lega che ha confermato la leadership di Matteo Salvini non riesce a nascondere le difficoltà del momento per il leader, appunto, e il suo partito. Difficoltà che nascono molto prima della battaglia (persa) del Quirinale, diciamo dal Papeete, ma che nei giorni che hanno condotto alla rielezione di Sergio Mattarella si sono drammaticamente acuite. Per la prima volta il centrodestra aveva la possibilità di eleggere al Quirinale un esponente di area e Salvini, che si era autonominato king maker dopo il ritiro di Berlusconi, ha fallito la prova, oltretutto rompendo con Giorgia Meloni e spingendo Forza Italia a riprendersi la propria autonomia. Un risultato che, ai detentori dei voti nordisti - da Giorgetti a Zaia a Fedriga - decisamente non è piaciuto e ha accresciuto il ... Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il tono enfatico del comunicato diffuso al termine della riunione della Lega che ha confermato la leadership di Matteonon riesce a nascondere le difficoltà del momento per il leader, appunto, e il suo. Difficoltà che nascono molto prima della battaglia (persa) del Quirinale, diciamo dal Papeete, ma che nei giorni che hanno condotto alla rielezione di Sergio Mattarella si sono drammaticamente acuite. Per la prima volta il centrodestra aveva la possibilità di eleggere al Quirinale un esponente di area e, che si era autonominato king maker dopo il ritiro di Berlusconi, ha fallito la prova, oltretutto rompendo con Giorgia Meloni e spingendo Forza Italia a riprendersi la propria autonomia. Un risultato che, ai detentori dei voti nordisti - da Giorgetti a Zaia a Fedriga - decisamente non è piaciuto e ha accresciuto il ...

