Ultime Notizie Roma del 02-02-2022 ore 15:10 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione mercoledì 2 febbraio microfono Giuliano Ferrigno Si inizia a vedere la fine dell’emergenza covid mentre che sono entrato in vigore le nuove regole su in parte il tasso di positività scende oggi importantissimo Consiglio dei Ministri sul tavolo del governo certificato e colori delle regioni regioni si parla di Durata illimitata perché alla terza dose e didattica a distanza solo per i vaccinati da ieri È scattato anche l’obbligo vaccinale per gli over 50 Salvo ottieni esentato per motivi di tutti coloro che non sono in regola è prevista una sanzione di €100 una tantum la sanzione sarà erogata dall’ Agenzia delle Entrate attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali l’economia ancora in stazione che a gennaio raggiunto un livello più ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 febbraio 2022)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione mercoledì 2 febbraio microfono Giuliano Ferrigno Si inizia a vedere la fine dell’emergenza covid mentre che sono entrato in vigore le nuove regole su in parte il tasso di positività scende oggi importantissimo Consiglio dei Ministri sul tavolo del governo certificato e colori delle regioni regioni si parla di Durata illimitata perché alla terza dose e didattica a distanza solo per i vaccinati da ieri È scattato anche l’obbligo vaccinale per gli over 50 Salvo ottieni esentato per motivi di tutti coloro che non sono in regola è prevista una sanzione di €100 una tantum la sanzione sarà erogata dall’ Agenzia delle Entrate attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali l’economia ancora in stazione che a gennaio raggiunto un livello più ...

