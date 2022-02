Traffico Roma del 02-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione pocoal momento sulla rete viaria della capitale scorrevole la circolazione sul raccordo è in tangenziale rallentamenti invece in via della ma per un incidente avvenuto all’altezza di via delle Idrovore della Magliana visaggi sempre per incidente poi in via Giovanni Zanardini in prossimità di via Nomentana è in via Attilio Regolo all’altezza di via Cola di Rienzo incidente rallenta la circolazione in via Gerardo Chiaromonte all’altezza di via dei Monti di Pietralataincolonnato in via della Pineta Sacchetti nei due sensi di marcia tra la galleria Giovanni XXIII e via Francesco ma dettagli di queste le altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di...