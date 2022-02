Tra Treviglio e Caravaggio nascerà un bosco urbano | c’è l’accordo tra i due Comuni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022). C’ètra: in arrivo 4200 piante per le due cittadine della Bassa bergamasca. Prende definitivamente forma il progetto per la realizzazione di una forestazione urbana di 32mila metri quadrati tra il polo scolastico Archimede, l’autostrada Brebemi e la linea ferroviaria alta velocità. Considerata la vicinanza con queste importanti arterie dicazione, un intervento localizzato in questa zona avrà un significativo impatto in termini ecosistemici, andando ad assolvere un importante ruolo di schermatura tra queste infrastrutture, il complesso scolastico e l’ospedale. L’idea dell’Amministrazione comunale di, approvata con apposita delibera di Giunta nel settembre scorso, ha avuto il via libera anche dall’Amministrazione di ...